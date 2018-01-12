وزير الصناعة والتجارة والسياحة يدشن النسخة الرابعة من مهرجان (البحرين تتسوق) المنامة في 11 يناير/ بنا / دشن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني (مدينة المهرجان) بخليج البحرين يوم الخميس، ايذاناً بإنطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البحرين للتسوق (البحرين تتسوق)، وقد حضر هذا الإطلاق الرسمي الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، وممثلين من الهيئة، وشركاء المهرجان إلى جانب أعضاء الصحافة والإعلام ومجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من البحرين والإقليم.



وتنظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض هذا العام، النسخة الجديدة والمطورة من المهرجان الوطني الأضخم على مستوى المملكة، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وهم تمكين، وVIVA البحرين مجموعة شركات يوسف خليل المؤيد وأولاده إلى جانب طيران الخليج.



وتعد "مدينة المهرجان" من الفعاليات الرئيسية على جدول فعاليات المهرجان ومن المقرر أن تستمر أنشطتها الشيقة والمسلية لأكثر من أسبوعين خلال الفترة ما بين 11 و27 يناير. وستفتح مدينة المهرجان أبوابها للزوار من الساعة 4:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتمتاز المدينة بتشكيلة متنوعة من الأنشطة والعروض وألعاب الكرنفال التي تمكن جميع أفراد العائلة من قضاء أوقات مرحة والفوز بالجوائز القيمة أو التسوق في السوق الخارجي أو تذوق أشهى المأكولات. كذلك ستقام على خشبة المسرح في مدينة المهرجان مجموعة متنوعة من عروض الأداء الحي والفقرات الموسيقية يومياً.



وعلى هامش انطلاق المهرجان علق سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة قائلاً: "يسعدنا اليوم رعاية إطلاق النسخة الجديدة من مهرجان "البحرين تتسوق" الساعي لإظهار أفضل ما تقدمه المملكة للزوار والمقيمين في ثلاثة قطاعات: السياحة وتجارة التجزئة والمطاعم ضمن احتفالية ممتعة مليئة بالمفاجآت. ويعزز هذا الحدث الوطني البارز مكانة المملكة كوجهة قريبة ومرحبة يسهل الوصول إليها تقدم تجربة مميزة وعروض مناسبة للعائلات على المستوى الإقليمي."



ومن جانبه، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "يأتي تنظيمنا للنسخة الرابعة من مهرجان البحرين للتسوق "البحرين تتسوق" ضمن جدول فعاليات الهيئة لعام 2018 والتي تصب في إطار إستراتيجيها الهادفة لتطوير وتعزيز القطاع السياحي تحت شعار "بلدنا بلدكم" والتي تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030 حيث تأتي هذه الفعالية الترفيهية العائلية الأضخم على مستوى مملكة البحرين في ظل مساعي الهيئة للمساهمة لتعزيز القطاع السياحي المحلي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة، علاوة على دفع عجلة التقدم بهدف رفعة مكانة البحرين عالياً بين دول المنطقة مما يساهم بشكل فعال في نمو الإقتصاد الوطني".



ويقدم المهرجان تجربة تسوق فريدة حافلة بفعاليات الترفيه العائلية وفرص ربح العديد من الجوائز المجزية، وسيستمر هذا المهرجان على مدى 30 يوماً خلال الفترة ما بين 11 يناير ولغاية 10 فبراير المقبل، كما انتهى منظمو المهرجان من جولة ترويجية في مدن مدينتي الرياض والكويت، وذلك من أجل التعريف بالمهرجان وفعالياته المتميزة وتعزيز السياحة وزيادة معدل إنفاق السياح المملكة.



بدوره قال مدير مهرجان (البحرين تتسوق) السيد يوسف محمد الخان "تسعدنا عودة "مدينة المهرجان"، التي تعد من أنجح وأكبر الفعاليات ضمن مهرجان "البحرين تتسوق". وتقدم "مدينة المهرجان" تجربة ترفيه عائلي متميزة، وتضم الكثير من الأنشطة تجلب المتعة والمرح لجميع أفراد العائلة البحرينية والخليجية. ونتوقع أن تحصد الفعالية إقبال وتفاعل جماهيري واسع نظرًا لتزامن المهرجان مع فترة الإجازات والعطل المدرسية في دول الخليج".



وستضم هذه النسخة المشوقة من المهرجان عدداً من الفعاليات إلى جانب "مدينة المهرجان"، حيث سيشهد المهرجان عودة فعالية "جولة التذوق" في المطاعم المشاركة التي يتجاوز عددها 40 مطعماً، والتي ستمنح المقيمين والزوار الاستمتاع بأشهى الأطباق المحددة بأسعار في متناول الجميع وسيتأهل المشاركين في جولة التذوق للسحب على سيارة نيسان باترول.



كذلك ستستضيف المجمعات التجارية المشاركة مجموعة من الفعاليات المميزة التي تمنح مرتاديها أوقات حماسية ومشوقة مع عائلاتهم. وسيقدم المهرجان تجربة تسوق متنوعة من خلال المجمعات التجارية المشاركة، والفنادق التي ستخول الزوار الحصول على نقاط في نظام المهرجان الإلكتروني. والفوز بأكثر من 80 الف جائزة فورية و 20 سيارة، بالإضافة إلى تذاكر سفر خلال سحوبات المهرجان.



وبإمكان المتسوقين والزوار التعرف على المزيد حول مهرجان "البحرين تتسوق" من خلال الموقع الإلكتروني: www.shopbahrain.com أو عبر حساب المهرجان @shopbahrain على قنوات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والانستغرام ويوتيوب، الى جانب خدمة الواتساب على الرقم 33480480 973+.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1728 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/01/11 - 58 : 09 PM