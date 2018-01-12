لدى ترؤس سموه اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء..سمو ولي العهد: الصندوق الملكي للشهداء تقدير ملكي لتضحيات شهداء الوطن المنامة في 11 يناير/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن شهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية قيم الولاء للوطن لتظل راية البحرين شامخة خفاقة، قد شكلوا أسمى مراتب العز والفخر للمملكة وأبنائها والتي ستُخلد أسماؤهم مدى الزمن في الذاكرة الوطنية، منوهاً سموه بالتقدير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لكافة شهداء الوطن بتحديد السابع عشر من شهر ديسمبر يوماً للشهيد تستذكر فيه المملكة القيم الإنسانية البطولية والنبيلة التي جسدت سمو المكانة التي يحظى بها الشهداء وأسرهم لدى مجتمع البحرين.



وقال سموه حفظه الله لدى ترؤسه اليوم اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، إن تأسيس الصندوق بأمر ملكي يأتي تقديراً من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للتضحيات التي يقدمها أبناء مملكة البحرين في الدفاع عن الأرض والحق، وما يحظى به من رعاية أبوية ومتابعة شخصية من جلالته لشؤون أسر الشهداء الذي عكس حجم التقدير والمكانة للشهداء وأسرهم. منوهاً بأن إنشاء الصندوق نهج مؤسسي متواصل نحو حماية الحقوق وكفالة الحياة الكريمة للأسر تكريماً للشهيد.



وأشار سموه بأن هذه الأرواح الطاهرة بما قدمته من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره ووحدته وتلبيتها لنداء الحق في الدفاع عن الأمن الخليجي والعربي مقدرة لدى الجميع.



وخلال الاجتماع، رحب سموه بأعضاء الهيئة، مؤكداً سموه بأن التكليف السامي للهيئة العليا هي مهام وطنية خالصة تتمثل في تنفيذ أوامر جلالة الملك المفدى لرعاية أسر شهداء الواجب وضمان الحياة الكريمة لأبنائها لتواصل العيش الكريم بالصورة التي يجب أن يحظون بها.



وقد استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء خلال الاجتماع أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتصلة بآلية عمل الصندوق، ودعم أسر الشهداء.



الجدير بالذكر، أن الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أُسند لها مهمة الإشراف على الصندوق الملكي لشهداء الواجب بموجب أمر ملكي، وقد تم تشكيل الهيئة العليا بقرارٍ من سمو ولي العهد حفظه الله والتي تضم في عضويتها كل من:



1. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة – نائباً للرئيس



2. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة – عضواً



3. الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة – عضواً



4. الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة – عضواً



5. اللواء طارق حسن الحسن – عضواً



6. العميد حقوقي يوسف راشد فليفل – عضواً



7. العميد عادل عبدالله أمين – عضواً



8. العقيد ركن الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة – عضواً.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1653 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/01/12 - 17 : 01 AM