القضاء الألماني يدرس إجراء تحقيقات مع قاض إيراني سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية هامبورج في 11 يناير/بنا/ كشف الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اليوم الخميس عن اعتزامه إجراء تحقيق ضد محمود هاشمي شهرودي رئيس السلطة القضائية سابقا في إيران للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المتحدث السابق باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني فولكر بيك قد قدم دعوى جنائية ضد شهرودي على خلفية إصدار عدة أحكام بالإعدام، مشيرة إلى أن القاضي الإيراني السابق يواجه اتهامات في عدة دعاوى جنائية، من بينها الدعوى التي قدمها بيك.



وقالت الوكالة أن شهرودي خضع للعلاج في مستشفى بمدينة هانوفر الألمانية خلال الأيام الماضية.





خ.أ



بنا 1626 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/01/11 - 35 : 07 PM