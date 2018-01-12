ماليزيا تستضيف اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث بوتراجايا في 11 يناير / بنا / تستعد ماليزيا لإستضافة اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في عام 2020م .



ونقلت وكالة الانباء الماليزية " برناما " عن الأمين العام لوزارة الخارجية رملان إبراهيم، أنه ينبغي علينا أن نبدأ التحضيرات لإستضافة الاجتماع مبكراً، ولذلك، سنبدأ التحضيرات في عام 2018م .



وأوضح، أن مجموعة ماليزية سوف تحضر هذا الاجتماع في المملكة المتحدة هذا العام للتعرف على القضايا والفعاليات الجديدة التي يمكن إبرازها خلال فترة إستضافة ماليزيا لهذا الاجتماع .



وأضاف رملان، أن هناك العديد من القضايا في عام 2017م ستوصل طرحها خلال عام 2018م مثل القضية الفلسطينية وأزمة أقلية الروهينغيا المسلمة فضلاً عن دور ماليزيا في رابطة الآسيان .





ع ذ



بنا 1553 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/01/11 - 08 : 07 PM