الجيش البورمي يقر بارتكابه مجزرة بحق عدد كبير من المسلمين الروهينغا بالوخالي/ بنغلادش في 11 يناير / بنا / أقر الجيش البورمي بضلوعه في مجزرة بحق عدد كبير من الروهينغا بحسب ما ابلغ مواطنون من الروهينغا وكالة فرانس برس .



واعترف الجيش البورمي الاربعاء بان جنودا قتلوا بدم بارد عشرة من الروهينغا المعتقلين، في اقرار غير مسبوق.



وفر نحو 655 الفا من اقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس الفائت بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي".



وقد ادلى الروهينغا الذين فروا من قراهم إلى بنغلادش المجاورة بشهادات متطابقة عن مذابح وانتهاكات ارتكبتها القوات البورمية ومدنيون ينتمون لاتنية راخين البوذية.



الى ذلك افادت منظمة اطباء بلا حدود في تقرير ان 6700 على الاقل من الروهينغا قتلوا بين نهاية اغسطس ونهاية سبتمبر الماضيين .







ع ذ



بنا 1538 جمت 11/01/2018





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