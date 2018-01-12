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معالي وزير الداخلية يستقبل السفيرة الفرنسية الجديدة بمناسبة تعيينها
2018/01/11 - 21 : 06 PM
المنامة في 11 يناير/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، وبحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، السيدة سيسيل لونجيه سفيرة جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين ، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة جديدة لبلادها.

وقد رحب معالي الوزير بالسفيرة الفرنسية الجديدة ، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق خاصة في المجالات الأمنية ، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.


ع إ ح/ع ذ

بنا 1516 جمت 11/01/2018


عدد القراءات : 111         اخر تحديث : 2018/01/11 - 21 : 06 PM
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