معالي وزير الداخلية يستقبل السفيرة الفرنسية الجديدة بمناسبة تعيينها المنامة في 11 يناير/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، وبحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، السيدة سيسيل لونجيه سفيرة جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين ، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة جديدة لبلادها.



وقد رحب معالي الوزير بالسفيرة الفرنسية الجديدة ، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق خاصة في المجالات الأمنية ، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1516 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/01/11 - 21 : 06 PM