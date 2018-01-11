خمس هزات أرضية ارتدادية متوسطة في عدة مدن عراقية بغداد في 11 يناير / بنا / سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم، حدوث خمس هزات أرضية ارتدادية متوسطة في بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية تذكر، باستثناء تشققات في بعض أبنية المنازل بقضاء مندلي شمال شرقي محافظة ديالى.



وذكر تقرير للهيئة أن مراصدها الزلزالية "سجلت خمس هزات أرضية الأولى في الساعة التاسعة و59 دقيقة بالتوقيت المحلي جنوب شرقي قضاء مندلي في محافظة ديالى وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، أما الهزة الأرضية الثانية فقد حدثت في الساعة 10:01:08 بالتوقيت المحلي بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر، أما الثالثة فقد حدثت الساعة 10:14:15 بالتوقيت المحلي بقوة 5.2 درجة فيما كانت الرابعة في الساعة 10:22:02 بالتوقيت المحلي بذات قوة سابقتها, أما الهزة الأرضية الخامسة فقد حدثت الساعة 11:05:58 بالتوقيت المحلي بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر".

وأفاد البيان بوقوع بعض الأضرار الإنشائية في منازل المدنيين في قضاء مندلي وهي عبارة عن تشققات في جدران الأبنية من دون وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد الزلزالي العراقي أعلن في وقت سابق بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر في بغداد صباح اليوم من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.



ع ع



بنا 1509 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/11 - 12 : 06 PM