وزارة التربية والتعليم توجه إنذاراً نهائياً إلى مدرسة العاصمة الخاصة المنامة في 11 يناير/بنا/ قالت وزارة التربية والتعليم أنها وجهت إنذاراً نهائياً إلى مدرسة العاصمة الخاصة، وذلك في ضوء المخالفات والتجاوزات المتكررة التي ارتكبتها هذه المدرسة، وتم رصدها في تقارير المتابعة من قبل الجهة المختصة بالوزارة.



وبينت الوزارة بقولها "على الرغم من عقد العديد من الاجتماعات، وتوجيه خطابات متعددة إلى الجهات المختصة بالمدرسة بضرورة تعديل أوضاعها وفقاً للقانون، وطلب إزالة المخالفات حرصاً على مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم، فقد تبيّن أن هذه المدرسة مستمرة في عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المسموح بها، وتجاوز العدد المقرر من الطلبة من قبل الوزارة وهو (290) طالب وطالبة طبقاً للترخيص الممنوح لها، حيث تم تجاوز هذا العدد إلى (504)".



واشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المدرسة اضافت إنشاءات جديدة داخل دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بحسب ما ينص عليه القانون، وفي ضوء استمرار المدرسة في عدم الالتزام بشروط الترخيص، ومن منطلق حرص الوزارة على إنفاذ القانون وتوافر البيئة المدرسية المناسبة للطلبة، قررت رفض طلب المدرسة بفتح المرحلة الإعدادية، وذلك لعدم مناسبة المبنى الحالي وعدم توافر متطلبات السماح بفتح هذه المرحلة، كما قررت الوزارة وقف قبول طلبة جدد في المدرسة أو التحويل إليها من مدارس أو رياض أطفال أخرى.



ومن ضمن قرارات الوزارة ألزمت المدرسة باحترام سقف القبول المقرر لها من قبل الوزارة، وقررت وزارة التربية والتعليم منح المدرسة مهلة قصوى إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 30 أبريل من العام الجاري لتوفيق أوضاعها، وتقديم ما يثبت رسمياً اتخاذها إجراءات عملية بجعل المبنى المستخدم متناسباً مع أعداد الطلبة المسجلين، مع الالتزام بالمعايير المقررة وشروط الأمن والسلامة.



وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه وفي حال عدم الالتزام بذلك، فإنها ومن منطلق مسئوليتها القانونية والتعليمية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم، سوف تتخذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص المدرسة وتحويل الطلبة إلى مدارس أخرى.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1425 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2018/01/11 - 31 : 05 PM