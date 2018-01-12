أكد أن دعم جلالة الملك يرسم طريق الانتصارات..سمو الشيخ ناصر بن حمد: أطلقنا على 2018 عام الذهب فقط ولن نرضى بغيره بديلا المنامة في 11 يناير / بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن منتخبات وأندية المملكة سترفع شعارا واحد في مشاركاتها الخارجية في العام 2018 وهو "لن نرضى بغير الذهب بديلا"، مشيرا سموه الى أن "الذهب فقط هو الذي ستسعى له المنتخبات والأندية الوطنية الى تحقيقه في جميع المشاركات وستوفر لها كل الإمكانيات من أجل تحقيق هذا الهدف ليكون عام 2018 عام الذهب".



وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "إن الثقة الغالية التي تولينا إياها القيادة الحكيمة في مملكة البحرين والمتابعة الحثيثة و الدعم اللامحدود من قبلها خير حافز للعطاء و المثابرة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز دور الرياضة البحرينية في المملكة كقطاع هام يعنى بأغلبية من شباب مجتمعنا والوقوف خلف كل مبدع و موهوب يتخذ من طريق المنافسة الشريفة دربا للوصول إلى الغايات السامية ".



وتابع سموه بقوله "لقد شكّل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منطلق لنا من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة لاستمرار تحقيق الرياضة البحرينية المزيد من الإنجازات الرياضية على مختلف الأصعدة وهو الامر الذي أتضح من خلال ما حققته المنتخبات الوطنية من ميداليات ملونة بلغت في العام 2017 الى 429 ميدالية إضافة الى تحقيق الأندية الوطنية أيضا مراكز متقدمة من أبرزها تسيدها لكرة اليد الاسيوية وتسيدها أيضا لكرة الطائرة العربية و الخليجية".



وأضاف سموه "لقد عاشت الحركة الرياضية البحرينية في عام 2017 انجازات رائعة وصلت إلى العالمية كما رسخ العام الماضي مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية باستضافتها لبطولات عالمية متنوعة مثلما شهد العام الماضي صعودا كبيرا في حجم الانجازات وارتفاعا ملحوظا في حجم الميداليات وهو الامر الذي يدفعنا الى أن نطلق على عام 2018 عام الذهب فقط وندعو وزارة شئون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية لتكثيف برامجهما ودعمها للأندية الوطنية والمنتخبات في سبيل تحقيق هذا الهدف وتأمين كافة اشكال المساندة لهم في مهماتهم الخارجية ومتابعتهما متابعة حثيثة و مستمرة".



وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "إن المنتخبات والأندية الوطنية مقبلة في العام الجاري على رزنامة كبيرة من المشاركات الخارجية إقليمية وقارية وعالمية والتي دائما ما ترتفع فيها سقف الطموحات من قبل المنتخبات والأندية المشاركة فيها ومن هنا فإننا نأمل من الاتحادات الرياضية والأندية الوطنية وضع خطط فنية طموحة قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها التركيز على تحقيق الميداليات الذهبية والمراكز المتقدمة وتمهيد الطريق أمام اللاعبين من أجل شق طريقهم نحو منصات التتويج لرفع اسم وعلم البحرين عاليا".



وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "هناك العديد من المشاركات الخارجية التي ستخوضها المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة ويجب على الاتحادات الرياضية التركيز عليها لتحقيق الذهب كما أن المنتخبات أيضا مقبلة على مشاركة هامة على المستوى الاسيوي وهي دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي ستقام في جاكرتا وبالمبانغ بإندونيسيا حيث نتطلع إلى تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية في هذه الدورة والحال كذلك ينطبق على الأندية الوطنية والتي نأمل هي الأخرى أن تركز على كيفية حصد الذهب والمراكز المتقدمة في البطولات التي ستشارك فيها".



وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ثقته بلاعبي البحرين وقال "لقد اثبت أبناء البحرين ممن حظوا بشرف تمثيل المملكة، أنهم يمتلكون من العزيمة ما يكفي للانتقال إلى مرحلة جديدة في العام 2018 تؤرخ فترة زمنية للرياضة البحرينية بما يتفق مع الرؤية العصرية والروح العالية للمنافسة بكل ثقة واقتدار للوصول إلى منصة التتويج والحلم الذي يسعى وتسعى له كل رياضي ورياضية وهو التتويج بالذهب و الالقاب".



واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حديثة بالقول "إن طموحات الرياضيين البحرينيين تخطت كل الحدود والحلم يتسع عاما بعد عام لا توقفه أي حدود ونجد بأن الانجازات الرياضة في ازدياد ملحوظ مما ضاعف المسؤولية الملقى على عاتق الجميع من لاعبين وقائمين على الرياضة المحلية من اتحادات وأندية محلية لكننا نعلم تماما بأننا بتضافر جميع الجهود سنرقى إلى أعلى المستويات العالمية ونصل إلى طريق الذهب الخالص الذي نتطلع أن يزين صدور لاعبينا".









ت.و/خ.أ



بنا 1357 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/01/11 - 25 : 05 PM