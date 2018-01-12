عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري المنامة في 11 يناير / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك ردا على برقية جلالته المعزية بضحايا الحادث الارهابي الذي وقع بمسجد الروضة بالعريش، والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



وأعرب فخامة الرئيس المصري عن جزيل شكره وامتنانه لمشاعر جلالته الصادقة، متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين الشقيق دوام الأمن والأمان.



أ.أ/ع ع



بنا 1245 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/01/11 - 09 : 04 PM