العثيمين يبحث مع رئيس البرلمان العربي الأوضاع في المنطقة جدة في 11 يناير/ بنا / استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، والوفد المرافق له.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي ، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء ايضا التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية، وبخاصة على صعيد دعم القضية الفلسطينية، والجهود التي يبذلها البرلمان العربي في هذ الصدد.





م خ



بنا 1221 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/01/11 - 01 : 04 PM