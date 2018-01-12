التنمية السياسية تصدر كتاب "المواطنة في العصر الرقمي" لندى شمس .. وزير الإعلام: حريصون على تعميق قيم المواطنة الصالحة المنامة في 11 يناير/ بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الحرص على نشر الثقافة السياسية والحقوقية والقانونية، وتعميق الهوية الوطنية وروح المواطنة الصالحة في إطار الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، واحترام سيادة القانون خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزير في مكتبه ، اليوم ، الدكتورة ندى علي حسن شمس رئيس التعلم الإلكتروني في مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل ، والتي أهدت سعادته نسخة من كتابها بعنوان: (المواطنة في العصر الرقمي .. نموذج مملكة البحرين)، والذي يأتي ضمن سلسلة الدراسات والمطبوعات الصادرة عن معهد البحرين للتنمية السياسية.



وأعرب وزير شؤون الإعلام عن شكره وتقديره للباحثة على جهدها المتميز في إعداد هذه الدراسة ، والتي تؤكد أهمية غرس قيم الانتماء الوطني وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع في إطار الوطن الواحد ، من خلال رصدها لتأثير وسائل التكنولوجيا على قيم المواطنة عبر إعداد برنامج إلكتروني وتطبيقه على طلبة جامعة البحرين، متمنيًا لها التوفيق في مسيرتها البحثية والمهنية ، ومؤكدًا استمرار معهد البحرين للتنمية السياسية في دعمه للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة.



ن.ع/خ.س



بنا 1205 جمت 11/01/2018





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