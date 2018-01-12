سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد استمرار المبادرات الهادفة لتحقيق مقومات السلامة والوعي للمخيمين المنامة في 11 يناير /بنا/ قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى مركز خدمات المخيمين ومتابعة شئون البر حيث دشن سموه حملة التوعية بالسلامة في البر والتي تأتي ضمن اهتمام وحرص سموه في تأمين مقومات السلامة والوعي للمخيمين ومرتادي البر ضمن جملة من المبادرات المتعددة والمتنوعة التي روعي في تنفيذها إيصال عناصر السلامة العامة لمختلف الفئات العمرية وبمواضيع تعالج اهم الظواهر والسلوكيات المرصودة والتي من شأنها الحفاظ على سلامة وارواح وممتلكات المخيمين.



وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى مركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر العميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من الضباط والمسؤولين من الجهات المختصة ، وقد اطلع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على ما تم تزويده للمركز كجزء رئيسي من فعاليات الحملة من مطويات ولوحات ارشادية وتوعوية تضمنت الوقاية من الحريق والسلامة المرورية وارشادات السلامة الخاصة بالأسرة ، حيث جدد سمو محافظ المحافظة الجنوبية تأكيده على الهدف التي تعمل من اجله المحافظة وتسعى إلى تحقيقه من تخفيف للأعباء وتوفير راحة المواطنين وضمان استقرارهم انطلاقاً من الغاء التأمين وصولاً لهذه الحملة التي ستمتد لتصل إلى كافة المخيمين ومرتادي البر تحقيقاً للحفاظ على سلامتهم وامنهم.

وشهد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية جانباً من المبادرة العملية للحملة والمتمثلة في إطلاق دورة تدريبية ميدانية للمخيمين في كيفية التعامل الأمثل مع حالات الحريق والذي سيواصل تنظيمها مركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر للمخيمين بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، مشيداً سموه بالأهداف النبيلة التي تتضمنها هذه الدورات وأثرها الفاعل في رفع مستوى الوعي الذي سينعكس إيجابياً في الحد من المخاطر الناتجة من حوادث الحريق.

كما قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى احدى حلبات تأجير الدراجات النارية الواقعة في البر ألتقى خلالها بالعاملين فيها بهدف تفقد إرشادات ومعدات السلامة واستمارات التعهد بين الحلبة والمستأجرين المتضمنة الالتزام باشتراطات السلامة والتي تندرج ضمن المبادرات التي دشنتها المحافظة الجنوبية خلال الحملة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية في هذا السياق إلى ان عملية التوعية بالسلامة في البر متواصلة وتتضمن العديد من المبادرات منها تشكيل فريق عمل من المحافظة للتواصل ومتابعة مختلف الحالات الطارئة في مختلف ارجاء المحافظة وكذلك تزويد المخيمين بالإرشادات والأمور التوعوية بشكل مستمر من قبل مركز خدمات المخيمين بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمخيمين ومواقع الخدمات المتنوعة في البر لتأكيد دعائم السلامة العامة للمواطنين ومرتادي البر.

حضر الزيارة من جانب المحافظة السيد صلاح محمد شهاب مدير إدارة المعلومات والمتابعة والسيد محمد حسن الفاو مدير البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بالإنابة والمهندس محمد إبراهيم السيسي رئيس قسم التنمية الاستثمارية والسيد راشد سالم النعيمي رئيس شئون المجتمع.





أ.أ/خ.س



بنا 1157 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 129 اخر تحديث : 2018/01/12 - 24 : 01 AM