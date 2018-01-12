وزير التربية يرعى حفل تخريج 65 مشاركًا في برنامج تمهين أساتذة الجامعات المنامة في 11 يناير/ بنا / رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، بصالة الوزارة بمدينة عيسى، حفل تخريج 65 عضو هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والإقليمية من برنامج التمهين الذي نفذته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية.



وبهذه المناسبة، قال الوزير النعيمي : "إننا سعداء اليوم بقطف ثمار إحدى المبادرات التطويرية المنفذة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي للأعوام 2014-2024، من خلال النجاح الذي تحقق في هذا البرنامج التدريبي الذي نفذناه بالتعاون مع أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية في مجال تمهين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، ونعتز اليوم بمنح هذه النخبة من الخريجين شهادة معتمدة في التنمية المهنية، كما نبارك حصول عدد منهم على زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية، التي أتيحت لهم فرصة التقدم بطلب الحصول عليها بعد استكمالهم متطلبات هذا البرنامج، وتعد اعترافًا دوليًا مهمًا بالكفاءة المهنية لعضو هيئة التدريس".

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج التدريبي النوعي يأتي في سياق الجهد التطويري الذي يقوده مجلس التعليم العالي، تنفيذًا للسياسات الحكومية ولمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بهدف تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، من خلال توفير برامج أكاديمية تواكب العصر وتستجيب لاحتياجات سوق العمل، يتولى تقديمها أساتذة تتوافر فيهم الكفاءة العالية، في بيئة جامعية تساعد على البحث العلمي، بإشراف ومتابعة نظام إداري متميز، مشيدًا الوزير بجهود المختصين في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، الذين قاموا بالإعداد والتنسيق والمتابعة من أجل إنجاح هذا البرنامج المهم.

بدورها، ألقت الدكتورة نهال المرباطي من جامعة البحرين كلمة الخريجين، أشادت فيها بالخطوة المتميزة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتوفير هذا البرنامج التدريبي النوعي، مشيرةً إلى ما اكتسبه المشاركون من معارف واستراتيجيات تدريسية حديثة ، فضلًا عن مشاركتهم في أنشطة ونقاشات جماعية فاعلة. ثم قام الوزير بتوزيع الشهادات على الخريجين.

وعلى هامش الحفل، أثنى عدد من المسؤولين بمؤسسات التعليم العالي على اهتمام الأمانة العام لمجلس التعليم العالي بتنفيذ مثل هذا البرنامج التدريبي القيم، للارتقاء بكفاءة أعضاء هيئة التدريس وفق معايير تدريبية عالمية، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات الطلبة في مختلف التخصصات الأكاديمية الجامعية، متطلعين إلى استمرار مثل هذه المبادرات التطويرية النوعية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في ضوء الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مجلس التعليم العالي وأكاديمية التعليم العالي البريطانية، ويتماشى مع إطار المعايير المهنية المعتمد في المملكة المتحدة، ويهدف إلى تسهيل طلب الاعتراف المهني والحصول على الزمالة من هذه الأكاديمية، وقد اشتمل على ثلاث وحدات، تم تنفيذها بإشراف خبراء من الأكاديمية، في الفترة من أكتوبر 2016 حتى مارس 2017، حيث ركزت الوحدة الأولى على الممارسة الشخصية والمهنية في قطاع التعليم العالي، وتناولت الوحدة الثانية تعزيز ممارسات عمليات التعليم والتعلم، وتطرقت الوحدة الثالثة إلى تصميم المناهج والتقييم، إضافةً إلى المشروعات والأنشطة التي يكلف المشاركون بتنفيذها في الفترات ما بين عقد الوحدات، كما يهدف البرنامج الى تمكين المشاركين من المراجعة النقدية لتجربتهم في ممارسة التدريس الأكاديمي في الجامعات، وفقًا لسياق الممارسة التربوية المعاصرة، والاعتماد على نظريات ومفاهيم وطرق تدريس متطورة تعزز ممارساتهم الأكاديمية.



ن.ع/خ.س



بنا 1151 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 127 اخر تحديث : 2018/01/11 - 08 : 03 PM