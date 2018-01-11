معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 11 يناير/بنا/ قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، بزيارة تفقدية إلى إحدى وحدات قوة دفاع البحرين استمع خلالها إلى إيجاز عن برامج الإعداد والتدريب ، إضافة إلى السبل العسكرية الكفيلة بالارتقاء بجهوزية الوحدة واستعداداتها القتالية والإدارية.



وأشار صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إن جميع أسلحة ووحدات قوة الدفاع قد غدت بفضل من الله تعالى وعطاء وبذل رجالها ، في أعلى مراتب الرقي ومدارج التطور في كافة المجالات القتالية والإدارية ، مؤكداً معاليه ان قوة الدفاع دائماً تتقدم بخطى واثقة في إنجاز أهدافها المنشودة بدقة وعلى أكمل وجه ، وأصبحت ولله الحمد من أفضل جيوش العالم المتقدمة تدريباً وتسليحاً وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



وأعرب معاليه في ختام الزيارة عن خالص تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين وظهورهم دائماً بمظهر مشرف في حمل المسئولية الوطنية في مختلف الميادين والمواقع القتالية والتدريبية والإدارية.



ن.ع/خ.س



بنا 1124 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/01/11 - 33 : 02 PM