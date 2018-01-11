معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المنامة في 11 يناير/بنا/ قام معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بزياره إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبليه، صباح اليوم ، كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع ، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان ، وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وسمو النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.



وخلال اللقاء أشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالعلاقات الوطيدة والمتطورة بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات قيادتا البلــدين التي تحرص دائماً على تطــوير العـــلاقات وترسيخها من اجـــل خدمـــة الأهداف الأخوية المشتركة، وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك بما يعزز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.



كما أستمع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة إلى إيجاز وفيلم عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها ووحداتها العسكرية المختلفة، ومدى التطور الذي حظيت به في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ورافق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت خلال الزيارة ، سعادة الشيخ عزام بن مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة وسعادة الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي وسعادة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع الكويتية وعدد من كبار ضباط الجيش الكويتي.



حضر اللقاء سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة ، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام ، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.







ن.ع/خ.س



بنا 1120 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/01/11 - 33 : 02 PM