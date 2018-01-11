عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للأقصى المبارك

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2018/01/11 - 15 : 02 PM
القدس في 11 يناير /بنا/ اقتحم عشرات المستوطنين ، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك ، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.
وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ، ان 79 مستوطنا اقتحموا الاقصى المبارك من باب المغاربة ، ونفّذوا جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد ، وسط انتشار المصلين في باحات المسجد عبر حلقات علم جماعية وفردية.
وتنفذ عصابات المستوطنين بشكل شبه يومي اقتحامات للأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال.
خ.س
بنا 1111 جمت 11/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/11 - 15 : 02 PM