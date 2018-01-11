عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للأقصى المبارك القدس في 11 يناير /بنا/ اقتحم عشرات المستوطنين ، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك ، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.



وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ، ان 79 مستوطنا اقتحموا الاقصى المبارك من باب المغاربة ، ونفّذوا جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد ، وسط انتشار المصلين في باحات المسجد عبر حلقات علم جماعية وفردية.



وتنفذ عصابات المستوطنين بشكل شبه يومي اقتحامات للأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال.



خ.س



بنا 1111 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/11 - 15 : 02 PM