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عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للأقصى المبارك
2018/01/11 - 15 : 02 PM
القدس في 11 يناير /بنا/ اقتحم عشرات المستوطنين ، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك ، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ، ان 79 مستوطنا اقتحموا الاقصى المبارك من باب المغاربة ، ونفّذوا جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد ، وسط انتشار المصلين في باحات المسجد عبر حلقات علم جماعية وفردية.

وتنفذ عصابات المستوطنين بشكل شبه يومي اقتحامات للأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال.

خ.س

بنا 1111 جمت 11/01/2018


عدد القراءات : 105         اخر تحديث : 2018/01/11 - 15 : 02 PM
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