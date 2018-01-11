معالي وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ويشيد بالدور التنسيقي الفاعل للأمانة في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك المنامة في 11 يناير /بنا/ استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وذلك بحضور معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.



وقد رحب معالي الوزير، بمعالي الدكتور كومان ، مشيدا بالدور التنسيقي الفاعل للأمانة العامة للمجلس في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني ، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.



وتم خلال اللقاء بحث أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب ، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون الأمني العربي خلال المرحلة المقبلة.



من جهته ، أكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان ، اعتزازه بلقاء معالي وزير الداخلية ، وما أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن بكافة ربوع مملكة البحرين.







ن.ع/خ.س



بنا 1102 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/01/11 - 08 : 02 PM