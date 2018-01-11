Thursday   11 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
معالي وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ويشيد بالدور التنسيقي الفاعل للأمانة في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك
2018/01/11 - 05 : 02 PM
المنامة في 11 يناير /بنا/ استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وذلك بحضور معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.

وقد رحب معالي الوزير، بمعالي الدكتور كومان ، مشيدا بالدور التنسيقي الفاعل للأمانة العامة للمجلس في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني ، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.

وتم خلال اللقاء بحث أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب ، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون الأمني العربي خلال المرحلة المقبلة.

من جهته ، أكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان ، اعتزازه بلقاء معالي وزير الداخلية ، وما أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن بكافة ربوع مملكة البحرين.



ن.ع/خ.س

بنا 1102 جمت 11/01/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/01/11 - 08 : 02 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English