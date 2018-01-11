مصرع 5 اشخاص واعتقال 95 اخرين في عمليات امنية لمكافحة المخدرات في الفلبين مانيلا في 11 يناير/ بنا / لقى 5 اشخاص مصرعهم واعتقل 95 أخرين في عمليات امنية لمكافحة المخدرات بالقرب من العاصمة الفلبينية.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن الشرطة الفلبينية اليوم قولها إن "خمسة من الذين يشتبه في تجارتهم للمخدرات قتلوا، كما تم إلقاء القبض على 95 أخرين حيث صادرت الشرطة أكثر من 170 جراما من /هيدروكلوريد ميثامفيتامين/ ونحو 22 جراما من الماريجوانا خلال العملية التي استمرت 24 ساعة في إقليم "بولاكان" شمال البلاد.



وقال رئيس شرطة الإقليم روميو كارامات إنهم صادرو أيضا تسعة مسدسات وقنبلة يدوية وذخائر من المشتبه بهم مضيفا أن الخمسة قتلوا في ثلاث عمليات منفصلة في مدن سان خوسيه جيل مونتي ومالولوس وبلدة كالومبيت.







م خ



بنا 1037 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/01/11 - 46 : 01 PM