سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل معالي وزير الخارجية و سفراء مملكة البحرين الجدد لدى الدول الشقيقة والصديقة، ويشيد بدور وزير الخارجية المنامة في 11 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الخارجية الذي قدم لسموه سفراء مملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم سعادة الدكتور السفير جمعة بن احمد الكعبي المعين بسلطنة عمان وسعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المعين بجمهورية المانيا الاتحادية وسعادة السفير عبدالرحمن محمد القعود المعين بجمهورية الهند وسعادة السفير احمد يوسف احمد الرويعي المعين بالمملكة الاردنية الهاشمية وسعادة السفير محمد غسان محمد شيخو المعين بجمهورية اندونيسيا وسعادة السفير احمد محمد الدوسري المعين باليابان وسعادة السفير ابراهيم محمود احمد المعين بجمهورية تونس وسعادة السفير فؤاد صادق البحارنة المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسعادة السفير احمد عبدالله الهاجري المعين بمملكة تايلند.



وفي بداية اللقاء رحب سموه بالسادة السفراء معرباً عن تهانيه لهم بالثقة الملكية السامية ومثمناً ما قدموه من خدمة للوطن فيما كانوا يتبوؤونه من مناصب ومهام سابقة وما اكتسبوه خلالها من خبرات وتجارب ستسهم في اداء مهامهم الدبلوماسية وتوطيد العلاقات الثنائية في الدول التي سيمثلون مملكة البحرين لديها وتقوية حضورها فيها.



وقد اشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة بجهود معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الخارجية في تطوير عمل الوزارة وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل الدبلوماسي في داخل الوزارة وبعثاتها في الخارج.



وقال سموه ان مملكة البحرين تتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة القائمة على الاحترام المتبادل، وانها تحرص على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات من خلال الاتصالات الثنائية وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية لدى هذه الدول مما يؤكد دور هذه السفارات والبعثات ، اضافة الى دورها في رعاية مصالح المملكة ومواطنيها في الخارج، وقد تمنى سموه للسادة السفراء كل التوفيق والنجاح.



وفي ختام اللقاء اعرب معالي وزير الخارجية والسادة السفراء عن اعتزازهم باستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة لهم، مقدرين توجيهات سموه لهم ومشيدين بما اسس له سموه من نهج فيما يخص العمل الدبلوماسي وذلك منذ تأسيس وزارة الخارجية، مؤكدين بذل كل الجهد والعمل لما فيه خير مملكة البحرين ومصالحها ورفعة شأنها في ظل توجيهات وتعليمات قيادتها الحكيمة.







ل.ب/م خ



بنا 1023 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/01/11 - 00 : 02 PM