لدى استقباله النائب الاول لرئيس وزراء الكويت‎.. سمو رئيس الوزراء: مواقف الكويت تجاه البحرين ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية المنامة في 11 يناير/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن البحرين تنظر لعلاقاتها بدولة الكويت من منظور خاص فهي علاقة تستند على أسس وروابط متينة جعلت منها نموذجا مشرقا في العلاقات الثنائية بالمنطقة.



وقال سموه "ما يربط البلدين من صلات أخوية قوية ومتجذرة هيأ أفق التعاون الثنائي بينهما ليكون ممتدا ويطال مختلف المجالات والأصعدة "، مستذكرا سموه بالتقدير والعرفان مواقف دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تجاه البحرين والتي ستظل ماثلة على الدوام في الذاكرة الوطنية البحرينية لأنها مواقف جسدت بصدق متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وطبيعتها الخاصة، منوها سموه في هذا الصدد بدور سمو امير الكويت في تعزيز مسيرة مجلس التعاون والحفاظ على مكتسباتها.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، حيث نقل إلى سموه تحيات أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، وتقدير سموه البالغ لحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الارتقاء بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وارتياح سموه للنتائج الطيبة للزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخرا على صعيد تعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين.



وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة لمملكة البحرين وأهميتها على صعيد الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية، مؤكدا سموه بأن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم تتطلب تكثيف اللقاءات بين الأشقاء لتنسيق المواقف والتحركات للتعامل معها بشكل أمثل بما يضمن أمن المنطقة ودعم مسيرة مجلس التعاون والتضامن العربي.



واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمسار التعاون البحريني الكويتي وتلك المتصلة بالتنسيق حيال التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.



وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يخص به سموه العلاقات البحرينية الكويتية من اهتمام كبير أسهم في تقويتها وارتقى بأفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا بأن سمو رئيس الوزراء يعبر دائما عن الحكمة والنظرة الثاقبة للأمور من منطلق خبرة وحنكة وسموه قيمة خليجية وعربية عالية يعتز بها الجميع، معربا عن اعتزازه بما وجده والوفد المرافق من حفاوة استقبال عكس متانة العلاقات بين البلدين.



ل.ب/و.ش



بنا 0951 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/01/11 - 57 : 12 PM