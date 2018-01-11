عقبات كبرى تواجه الاعلان عن اتفاق حكومي في المانيا برلين في 11 يناير /بنا/ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، اليوم ، أن "عقبات كبرى" لا تزال تعترض التوصل إلى اتفاق حكومي.



وقالت ميركل لدى وصولها إلى مقر الحزب الاشتراكي الديموقراطي في برلين لمواصلة المحادثات : "ما زال هناك عقبات كبرى أمامنا ينبغي إزالتها" معتبرة أن هذا اليوم الأخير من المحادثات بين الطرفين سيكون "شاقا".



ويترقب الإعلان عن اتفاق بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين في وقت متأخر من الليل ، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.



ومازالت ألمانيا بدون حكومة جديدة حتى الآن بسبب تعثر المفاوضات السابقة لتشكيل ائتلاف حكومي ، رغم مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية الماضية.



ويرى مراقبون أن هذه المباحثات تمثل فرصة أخيرة أمام ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.



ويأمل الحلفاء الأوروبيون مثل فرنسا، نجاح ميركل في مهمتها وتشكيل الحكومة للحفاظ على استقرار ألمانيا وبالتالي استقرار الاتحاد الأوروبي.







خ.س



بنا 0943 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/01/11 - 53 : 12 PM