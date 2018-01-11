ماليزيا توقع مذكرة تفاهم مع شركة أوشين إنفينيتي لاستئناف البحث عن طائرتها المفقودة كوالالمبور في 11 يناير/ بنا / وقعت الحكومة الماليزية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة أوشين إنفينيتي الامريكية لاستكشاف البحار لاستئناف البحث عن حطام الطائرة الماليزية المفقودة في 8 مارس 2014م.



ووقع المذكرة نيابةً عن الحكومة الماليزية المدير العام لإدارة الطيران المدني الماليزي السيد أزهر الدين عبد الرحمن ونيابةً عن شركة أوشين إنفينيتي الرئيس التنفيذي أوليفر بلانكيت.





ونقلت وكالة الانباء الماليزية عن وزير النقل السيد ليو تيونغ لاي قوله "إنه من المتوقع أن يستأنف البحث عن الحطام في منتصف يناير من هذا العام، وستقوم سفينة في قاع البحر بالبحث يصل مساحة قدرها /25،000/ كيلومتر مربع لمدة 90 يوماً".



يشار الى انه في يناير من العام الماضي، أعلنت ماليزيا وأستراليا والصين ، عن إنهاء عمليات البحث عن الطائرة الماليزية الرحلة "إم.إتش 370" المفقودة في عمق البحر.











م خ



بنا 0913 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/01/11 - 16 : 12 PM