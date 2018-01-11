متحدث عسكري مصري يعلن عن تدمير اليات وذخائر واوكار ارهابيين وسط سيناء القاهرة في 11 يناير /بنا/ اعلنت القوات المسلحة المصرية عن تدمير عربة و5 دراجات نارية خاصة بالعناصر الإرهابية ، وعبوتين ناسفتين بوسط سيناء ، بالإضافة إلى عدد كبير من الأوكار التي يستخدمها الارهابيون للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية ومواد لتصنيع العبوات الناسفة.



وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له ، اليوم ، نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط ، إن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب ، مشيرا إلى مواصلة قوات الجيش الجهود للقضاء على العناصر الارهابية بوسط سيناء.







خ.س



بنا 0900 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/01/11 - 04 : 12 PM