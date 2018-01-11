وزير شئون الكهرباء والماء يبحث التعاون في مجالات الطاقة الشمسية مع مجموعة بدر كيكسو وشركة LONGI العالمية المنامة في 11 يناير/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من مجموعة شركات بدر أحمد كيكسو يتقدمهم رئيس مجلس الادارة السيد بدر كيكسو وعدد من المسئولين، ويرافقهم وفد من شركةLONGI Green Energy وهي شركة عالمية متخصصة في تقنيات الطاقة الشمسية والبيئة الخضراء،



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور وشرح لهم تفاصيل الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة والمشاريع المستقبلية في هذا الخصوص، واستمع منهم الى شرح عن أنشطة ومشاريع مجموعة كيكسو التي تعمل في تعاون وثيق مع شركة LONGI في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، حيث أبدى المسئولون بالشركة عن رغبتهم في المساهمة في المشروع المزمع انشاؤه لمحطة الطاقة الشمسية بقدرة انتاجية 100 ميغاوات وذلك حسب الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.



وقد أشاد الوزير ميرزا بأنشطة الشركة ومشاريعها وقال إننا نرحب بفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والعالمية التي تقدم افضل التقنيات في سبيل تطوير خدمات الكهرباء والماء وتحسين جودتها، ونعمل على دراسة عروضها وتقييمها.



وفي هذا الصدد عبر المسئولون بالشركة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين بالهيئة على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق ومجالات التعاون.





ن.ع/م خ



بنا 0844 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/01/11 - 53 : 11 AM