"الأشغال": غلق المسار الأيمن على شارع ولي العهد المنامة في 11 يناير/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع ولي العهد بالرفاع تستدعي غلق المسار الأيمن وتوفير مسار للحركة المرورية في الجزء المحصور بين طريق 2817 وطريق 2819 بالقرب من المستشفى العسكري للمرور المتجه شرقاً.



وبينت انه سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم الخميس 11/01/2018 الساعة 11 مساءً إلى يوم الأحد 14/01/2018 الساعة 5 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ع/و.ش



بنا 0826 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/01/11 - 31 : 11 AM