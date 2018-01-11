جامعة الخليج العربي تنظم ورشة تدريبية حول "مهارات التخطيط الاستراتيجي للخطة الوطنية للمياه" المنامة في 11 يناير/ بنا / تنظم جامعة الخليج العربي ورشة عمل تدريبية حول "مهارات التخطيط الاستراتيجي للخطة الوطنية للمياه" للمختصين البحرينيين من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالمياه ضمن إطار مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين، إذ تعقد الورشة في رحاب جامعة الخليج العربي على مدى ثلاثة أيام هي 13، 20، و27 يناير الجاري، ويشارك بها 25 متخصصا من القطاعات ذات العلاقة بالمياه.



ويأتي تنظيم هذه الورشة التدريبية ضمن الدراسة التعاقدية بين مجلس الموارد المائية وجامعة الخليج العربي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين 2030، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الموارد المائية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتعلقة بالتركيز على جانب تنمية القدرات وبنائها للمختصين البحرينيين من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالمياه.



وقال مدير مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور وليد زباري أن الورشة تهدف إلى تطوير التفكير الاستراتيجي ومهارات إعداد الاستراتيجيات والخطط المائية المتكاملة، وإنشاء مستوى من الانسجام والتآزر بين المشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمياه، موضحا أن المشاركين سيتمكنون من فهم عملية تطوير الاستراتيجية بأكملها، وعند الانتهاء من البرنامج، سيتم تجهيز المشاركين بالمستوى المطلوب من المعرفة والمهارات التي تمكنهم من تحديد الثغرات في الأداء، ووضع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير واستخدام وفهم أنواع مختلفة من مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية، وتطوير واستخدام وقراءة لوحات الاستراتيجيات، ووضع خطط ومبادرات استراتيجية وقياس مدى تقدمها.









ن.ع/م خ



بنا 0718 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/11 - 25 : 10 AM