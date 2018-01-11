الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية الضفة الغربية في 11 يناير/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 5 فلسطينيين، شمال غرب رام الله.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت اربعة فلسطينيين بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، في قرية دير نظام.



كما اعتقلت تلك القوات فلسطيني اخر عقب دهم منزل ذويه في قرية النبي صالح.





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم سبعة شبان فلسطينيين من مخيم جنين، وبلدة يعبد، وقرية أم التوت.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت في مخيم جنين ثلاثة فلسطينيين ، وفي بلدة يعبد اعتقلت فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت اثنين اخرين من قرية أم التوت، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم والليلة الماضية، ثمانية فلسطينيين من أنحاء مختلفة بمدينة القدس، وحوّلتهم الى مراكز اعتقال وتحقيق في مدينة القدس.

وشملت الاعتقالات فجر اليوم مدير نادي الأسير في القدس، ومستشار محافظ القدس.



وقامت عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة ، بأن عناصر من الوحدة المستعربة (الشرطة المتخفية بالزي المدني) اعتقلت فتى فلسطيني وأطلقت خلاله الرصاص الحي بالهواء واعتدت عليه بالضرب، وكانت العيسوية شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل.



في السياق نفسه ، اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس، مواطن مقدسي ونجله بعد توقيف مركبتهما في حي "جبل الزيتون" الطور المُطل على القدس القديمة.





م خ



بنا 0713 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 146 اخر تحديث : 2018/01/11 - 18 : 10 AM