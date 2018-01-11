تحالف دعم الشرعية : الميليشيات الحوثية تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة البحرية الرياض في 11 /بنا/ قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي بن صالح المالكي، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تدرب عناصرها على مهاجمة السفن ومدمرات وحاملة الطائرات ، وعلى استهداف حركة الملاحة البحرية .



وأشار المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء امس في قاعدة الملك سلمان بالرياض، نقلا عن وكالة الانباء السعودية ، إلى أن الميلشيات تتخذ من ميناء الحديدة نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية، كما تهدد هذه الميليشيات الملاحة الجوية فوق صنعاء.



واوضح المالكي إلى أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي كافة وليس فقط على التحالف ، كما أن هناك مسؤولية تقع على الأمم المتحدة في أخذ المبادرة وإخضاع الجماعة الحوثية للمتطلبات الدولية لمراقبة وإدارة ميناء الحديدة.



وتطرق المالكي إلى جهود التحالف العربي الكبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في الداخل اليمني فيما يخص عملية تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني ، لافتا إلى أن هناك مسؤوليات تقع على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق القرار 2216 ، كما من واجبها الأخذ في الاعتبار جميع السفن التي تتوجه الى الموانئ اليمنية.



وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تم تحديثها مع منظمة " الأفو " فيما يخص تهريب الأسلحة.





خ.س



بنا 0612 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 114 اخر تحديث : 2018/01/11 - 18 : 09 AM