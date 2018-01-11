زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر "ريوكيو" اليابانية كوالالمبور في 11 يناير/ بنا / ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم جزر "ريوكيو" اليابانية.



ونقلت وكالة الانباء الماليزية /برناما/ عن بيان صادر من إدارة الأرصاد الجوية الماليزية أن مركز الزلزال يقع على بعد /279/ كيلومترا من جنوب غربي مدينة ناها باليابان، وعلى بعد /2،160/ كيلومترا من شمال شرقي منطقة "كودات" بولاية صباح الماليزية.



وأضاف البيان، أن الزلزال لم ينذر بحدوث المد البحري العاتي التسونامي





م خ



بنا 0552 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/11 - 49 : 01 PM