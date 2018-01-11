النائب الجودر يشيد باهتمام وزارة الصحة في علاج الحالات النادرة في "السلمانية" المنامة في 11 يناير/ بنا / استقبلت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب.

وأعرب النائب عن عميق شكره وتقديره لوزيرة الصحة ولاهتمام ومتابعة الكوادر الطبية المعنية بمجمع السلمانية الطبي في علاج إحدى الحالات المرضية النادرة من خلال العمل على توفير الأدوية اللازمة لها.

من جهتها أعربت وزيرة الصحة عن عميق سعادتها بتحسن الحالة الصحية للمرضى من الحالات النادرة بعد توفير الأدوية التي ساهمت في تحسن ملحوظ في وضعهم الصحي.

وأشادت بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتوفير الاحتياجات الصحية والأدوية اللازمة لمختلف الحالات المرضية ولصالح المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم بالشكل الأمثل من خلال توفير الدعم المالي للوزارة واستمرار تخصيص الميزانيات اللازمة لتوفير الأدوية .



وأكدت وزيرة الصحة مدى حرص اهتمام الوزارة بتنفيذ الرؤى السديدة للحكومة الموقرة والاطلاع على مستوى سير الخدمات الصحية وتنظيم الزيارات الميدانية واللقاءات المتواصلة بالتعاون مع السادة النواب الأفاضل للتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين بمختلف المناطق والقرى والعمل على تلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.



وشددت بأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي وأن الوزارة تحرص على حصول المرضى وبخاصة من الحالات الدقيقة والنادرة على كافة الأدوية وحفظ سرعة واستمرارية تقديم شتى العلاجات المتاحة والتي تواكب التطور العلمي وأحدث ما توصلت إليه البحوث الطبية.

وأعربت وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها لجهود وتعاون النائب محمد الجودر ومساعيه المثمرة التي تكللت بالنجاح من حيث متابعة إحدى الحالات النادرة للمرضى وتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير ، كما أعرب أهل وذوي المرضى خلال حضورهم للقاء مع النائب عن بالغ شكرهم لوزيرة الصحة وللكوادر الطبية على وجه الخصوص لمتابعتهم المتواصلة لمثل هذه الحالات.



ل.ب/و.ش



بنا 0532 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/01/11 - 40 : 08 AM