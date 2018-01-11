ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في كاليفورنيا الأمريكية إلى 17 قتيلا دولي

واشنطن في 11 يناير/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 17 قتيلا على الأقل.



وهطلت أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي من الولاية، بعد أسابيع من تعرض المنطقة نفسها لعدة حرائق ألحقت دمارا واسعا بها.



ونقلت وكالة الأنباء الالمانية عن متحدث محلي بالولاية قوله إن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون هناك عدد أخر من القتلى تحت الطين.



وأضاف المتحدث أنه تم الإبلاغ عن 24 مفقودا على الأقل، فيما لا يزال هناك مئات الأشخاص عالقين داخل منازلهم.







م.ح.



بنا 0322 جمت 11/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/11 - 30 : 06 AM