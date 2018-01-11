ولي عهد أبوظبي يبعث رسالة خطية الى الرئيس الكوري الجنوبي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين عربي أبوظبي في 10 يناير / بنا / بعث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة خطية إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية "مون جيه ان" تتصل بعلاقات الشراكة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين.



وذكرت وكالة أنباء الامارات أن الرسالة التي قام رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي خلدون المبارك خلال استقبال الرئيس الكوري له في سيول تضمنت دعوة الرئيس الكوري لزيارة الامارات.





م.ح.



بنا 2209 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/01/11 - 03 : 03 AM