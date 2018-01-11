الرئيسان الأمريكي والكوري الجنوبي يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات بين الكوريتين عالمي

واشنطن في 10 يناير/بنا/ ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أهم نتائج المحادثات التي عقدت يوم أمس الثلاثاء بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.



وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض اليوم أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة حملة الضغط الأقصى ضد كوريا الشمالية، مضيفا أن ترامب أعرب عن انفتاحه على إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة.



خ.أ



بنا 2136 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/01/11 - 02 : 03 AM