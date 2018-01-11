السلطات اليونانية تضبط سفينة في طريقها إلى ليبيا تحمل مواد تستخدم في صنع متفجرات أثينا في 10 يناير/بنا/ أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا في طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات، وألقت السلطات اليونانية القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية وسيمثلون أمام الادعاء يوم غد، حسب مصدر يوناني.







وذكر المصدر أن "السفينة رصدت قرب جزيرة كريت اليونانية السبت الماضي، وعثر على 29 حاوية فيها مواد منها "نترات الأمونيوم" وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال".



وأكد الأميرال يوانيس أرغيريو في بيان صحفي أن "المواد كانت في طريقها إلى ليبيا"، مضيفا أن المضبوطات يمكن استخدامها "في عدة مجالات، منها العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب".



وذكر أن شحنة السفينة متّجهة إلى جيبوتي وعمان، لكن تحقيقا أوليا كشف أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها، فيما لم يعثر على خرائط ملاحية في سجل السفينة لمناطق في جيبوتي وعمان.









خ.أ



بنا 2010 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/01/10 - 31 : 11 PM