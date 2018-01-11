الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة يبحث مع السفير التونسي التعاون في مجال الصناعات التقليدية المنامة 10 يناير / بنا / استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة في مكتبه يوم الأربعاء سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين سعادة السيد محمد بن يوسف لمناقشة سُبل التعاون في مجال الصناعات التقليدية بين البلدين الشقيقين.







وشهد الإجتماع حضور كلٍ من مديرة إدارة الحرف اليدوية لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخة وفاء سيف آل خليفة، والمدير العام المساعد بديوان الصناعات التقليدية السيد خليل الشطي، حيث تم خلاله التنسيق لإستضافة 20 حرفياً ضمن فعاليات الإسبوع البحريني التونسي لعام 2018 .



وقد أبدى الشيخ خالد بن حمود آل خليفة استعداده التام للانفتاح على ثقافة الجمهورية التونسية الشقيقة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البحرين وتونس في كافة المجالات، وخصوصاً في مجال الحرف والصناعات التقليدية الذي تسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة للمحافظة عليه بغرض توريثه للأجيال القادمة وذلك من خلال إستضافة العديد من الدورات وورش العمل المتنوعة على مدار العام.



ومن جانبه أعرب سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين السيد محمد بن يوسف، عن بالغ امتنانه على حفاوة الاستقبال الذي حظي به لدى لقائه مع الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، مؤكداً استعداده لتعزيز التعاون المشترك في مجال الحرف والصناعات التقليدية، والعمل على مواصلة استكشاف المبادرات الثنائية التي تدعم هذا التوجه.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1934 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/01/10 - 41 : 10 PM