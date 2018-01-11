وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلق بلاده من نشاطات إيران التخريبية التي تهدد أمن المنطقة لندن في 10 يناير/بنا/ جدد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون موقف حكومة بلاده الثابت تجاه القلق من نشاطات إيران التخريبية التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.









وقال جونسون خلال تقديمه شرحاً لنواب مجلس العموم البريطاني اليوم حول سياسة بلاده الخارجية " لقد أوضحنا باستمرار قلق بلادنا من التصرفات الإيرانية التي تزعزع أمن المنطقة، وإن الحكومة البريطانية أبدت قلقها بوضوح تام لمجلس الأمن الدولي تجاه النشاطات الإيرانية التخريبية بما فيها برنامج الصواريخ الباليستية المحظور من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".



وأكّد جونسون أن بلاده أعربت لمجلس الأمن عن قلقها من التقارير التي تشير إلى تزويد طهران لجماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.



خ.أ



بنا 1916 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/01/10 - 35 : 10 PM