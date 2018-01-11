لدى لقاء سموه معالي الشيخ ناصر الصباح.. سمو ولي العهد يؤكد على ما تكنه البحرين للكويت الشقيقة من تقدير واعتزاز المنامة في 10 يناير/ بنا/ أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تكنه مملكة البحرين للشقيقة دولة الكويت قيادة وشعبا من التقدير والاعتزاز، لما يربط بين البلدين من امتداد رسخه الآباء والأجداد وعلاقات عميقة الجذور تشهد المزيد من التطور والنمو، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وترجمة عراقة هذه العلاقات فيما نشهده من تقارب وتكاتف بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وأشاد سموه بمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه مملكة البحرين وهو ما يشكل الملامح البارزة على صعيد العلاقات البحرينية الكويتية، واستمرار العمل نحو تعميق التعاون من خلال تدعيم أطر العلاقات الاستراتيجية بما يخدم التوجهات الحالية ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، في مختلف القطاعات.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حيث رحب بالزيارة التي يقوم بها معاليه للبلاد، معربا عن شكره وتقديره العميق لمعالي الشيخ ناصر على تلبيته لدعوة سموه، منوها سموه بما تمثله هذه الزيارة من انعكاس حقيقي لمتانة الروابط الأخوية الوثيقة التي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد ورفد الجوانب التنموية بينهما، مؤكدا سموه اعتزازه بالمسيرة الحافلة بالتواصل بين البلدين الشقيقين والنظرة المشتركة والمتطابقة والعمل نحو كل ما يعزز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة كافة التحديات ودعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.



وأبلغ سموه حفظه الله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي بنقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، وتمنيات سموه لدولة الكويت وشعبها الشقيق اضطراد التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.



وخلال اللقاء استعرض سموه مع معالي الشيخ ناصر الصباح آفاق التعاون البحريني الكويتي في ضوء ما تشهده من تطور متنامي، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء تكريما لأخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1813 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/01/10 - 54 : 11 PM