جلالة الملك يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد وفريق نادي النجمة لكرة اليد المنامة في 10 يناير/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وذلك بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للهواة والتي أقيمت في مملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي، وتأهله لبطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في هاواي بالولايات المتحدة الامريكية في شهر أكتوبر القادم.





كما استقبل جلالته فريق نادي النجمة لكرة اليد الفائز بكأس البطولة الآسيوية العشرين للأندية أبطال الدوري والتي أقيمت مؤخراً في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند، وتأهله ل‍بطولة كأس العالم القادمة لأندية كرة اليد.



وفي بداية اللقاء، تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى.



وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبكلمات عكست مدى الفخر والاعتزاز بالتكريم السامي، عبّر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية عن فرحته الغامرة بتكريم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهله إلى بطولة العالم للرجل الحديدي، والتي ستقام في كونا - هاواي 2018 للمرة الأولى في انجاز تاريخي هو الأول لسموه.



وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " لقد شرفني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتكريم خاص بمناسبة تأهلي إلى بطولة العالم للرجل الحديدي وأنا اشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التكريم الذي جاء من قائد عظيم يُفتدى بالأرواح والأنفس كيف لا وهو القائد لمسيرة البناء والنهضة الشاملة لمملكة البحرين، وهو الداعم الأول لأبنائه من منتسبي الحركة الشبابية والرياضية والذين حققوا إنجازات كبيرة رفعوا من خلالها إسم وعلم مملكتهم عاليا في مختلف المحافل".



وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "إن تكريمي من قبل جلالة الملك المفدى لم يكن بغريب على جلالته فهو يحرص دائما على تكريم الرياضيين المتميزين، الذين بذلوا جهودا واضحة وقوية في سبيل تأكيد التطوير الكبير الذي تعيشه الحركة الرياضية البحرينية في عهد جلالته، كما أن هذا التكريم يعني لي الكثير كونه يعطيني الحافز الأكبر من أجل مواصلة البذل والعطاء السخي لتمثيل المملكة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية، وفي مقدمتها بطولة العالم للرجل الحديدي، والتي بدأت الاستعداد لها بشكل مبكر من أجل تحقيق النتائج الايجابية التي تضع البحرين في دائرة الأضواء، وتعطي متابعي البطولة صورة حقيقية عن التقدم والرخاء الذي تعيشه المملكة في العهد الزاهر".



وأضاف سموه "أن الانجاز الذي حققته في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي بتأهلي إلى بطولة الرجل الحديدي والتي ستقام في كونا - هاواي 2018 للمرة الأولى في انجاز تاريخي بعد تحقيقي المركز الأول في بطولة الشرق الاوسط للرجل الحديدي للهواة والعسكريين، نتيجة حتمية للدعم المتواصل الذي يوليه جلالته للحركة الرياضية والشبابية في المملكة انطلاقا من ايمان جلالته الراسخ بالدور المتميز الذي تمثله الرياضة كواجهة حضارية مشرفة لمملكتنا الغالية".



وعاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جلالة الملك المفدى على بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق المزيد من الانجازات باسم البحرين وقال " نحن مقبلون على المشاركة في العديد من البطولات الرياضية الهامة على المستوى الإقليمي والعالمي وكل تطلعاتي أن أحقق نتائج إيجابية في تلك البطولات، تكون شاهدة على التطوير الكبير الذي تعيشه الرياضية البحرينية في عهد جلالته وتترجهم دعمه الكبير لكافة الرياضيين".



كما ألقى رئيس مجلس ادارة نادي النجمة السيد عيسى حسن القطان كلمة جاء فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ،،،



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم ،،،



أصحاب السمو والمعالي والسعادة ،،،



السادة الحضور ،،،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



إنه لمن دواعي سروري أن أقف بين أيديكم الكريمة في هذه اللحظات بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة اليد بنادي النجمة على كأس بطولة الأندية الآسيوية العشرين، والتي أقيمت في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند وتأهل الفريق إلى بطولة كأس العالم للأندية.



ولم يكن لهذا الانجاز ليتحقق لولا دعم جلالتكم للرياضة والرياضيين في مملكتنا الغالية، ومساندة جلالتكم للأندية والمنتخبات البحرينية التي هي محل فخر واعتزاز ودافع كبير وداعم أساسي للجميع لتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل.



سيدي جلالة الملك المفدى..إن توجيهاتكم السامية ستبقى شعلة يستنير بها جميع الرياضيين لمواصلة العمل نحو إعلاء راية البحرين وجعلها خفاقة في مختلف المحافل الدولية، وسيبقى عهدكم الزاهر شاهداً على الكثير من الإنجازات التي تحققت لهذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم.



وسيجني شباب المملكة نتائج السياسات الرشيدة لحكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، إلى جانب مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي قفزت بالرياضة البحرينية قفزات كبيرة ومنها مشاريع الدمج بين الأندية والتي يعتبر نادي النجمة أحد نماذجها.



ولقد كان للجهود الجبارة التي يبذلها ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية والشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أبلغ الأثر في حصد النتائج المشرفة لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية.



كما أن شباب الوطن يثمنون الدعم المميز من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الإتحاد البحريني لألعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومساندته لهم في مختلف الميادين.



سيدي جلالة الملك المفدى.. إن نادي النجمة كان وسيظل بفضل الله وبفضل دعمكم الكريم سبّاقاً في رفع علم بلادنا عاليا بإحرازه أول بطولة خليجية للأندية البحرينية في كرة اليد العام 1984 تحت مسمى نادي الوحدة قبل الدمج، وواصل إنجازه عبر الفوز بأول بطولة خليجية للأندية البحرينية للكرة الطائرة العام 1989، اليوم نعتز بأن نقدم لجلالتكم كأس بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد عرفاناً منا لدعمكم اللامحدود لكافة أبناء الوطن في مختلف الميادين.



إننا نعاهد جلالتكم على العمل بجد وإخلاص لإعلاء إسم مملكتنا الغالية بما نمتلك من إمكانات، مُثمّنين عمل جلالتكم الدؤوب وحرصكم التام على التمثيل المُشرّف للبحرين في مختلف المجالات، وبما يعكس الدعم والمؤازرة من لدن القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان البحريني في أعلى سلم أولوياتها والعمل على الإرتقاء بقدراته ورفده بأفضل برامج التطوير وجعل ذلك من الثوابت في عمل القيادة تجاه أبناء الوطن.



سيدي جلالة الملك المفدى.. بإسم مجلس إدارة نادي النجمة وجميع منتسبيه، يشرفنا أن نهدي هذا الإنجاز لجلالتكم، وأن نعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا لدور جلالتكم الرائد في هذا المقام ونعاهد جلالتكم بالسير على خطى القيادة الرشيدة متعاضدين في جميع الميادين لتشريف مملكتنا الحبيبة في كل مهمة وطنية توكل إلينا.



وفق الله جلالتكم لتحقيق المزيد من الرفعة والنماء لمملكة البحرين وشعبها الوفي وسدد على طريق الخير خطاكم، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



بعد ذلك قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الميدالية الذهبية للرجل الحديدي إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة.



ثم تشرف رئيس نادي النجمة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله.



وقد عرض رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي اسحاقي الدرع الذي فاز به الاتحاد كأفضل اتحاد على مستوى قارة آسيا.



بعد ذلك وجه جلالة الملك كلمةً قال فيها:



أولاً أشكركم كقياديين وكمسؤولين على انجازات الفرق الرياضية بصورة عامة في بلدنا الغالي البحرين، وأخص في هذا اليوم نادي النجمة وانجازات النادي على المستوى الأسيوي وتأهلهم للمستوى العالمي.



وقال جلالة الملك إن التهاني متبادلة ولله الحمد، ومثل ما نتلقى تهنئتكم فإننا نهنئكم بهذه الانجازات، وإن البحرين ولله الحمد في كل عام تحصد ميداليات مختلفة ملونة كما يقولون، والحقيقة بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجميع، وكذلك بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لقيادة الرياضات المختلفة.



وأضاف العاهل المفدى، أننا حققنا الكثير ولا يزال الكثير أمامنا على المستوى الأولمبي القادم وعلى المستوى الدولي، وأكد جلالته أن الجهد يجب أن يستمر، وأعرب جلالته عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه منتخب البحرين لكرة القدم ، حيث أن مستواه لم يكن مختلفاً عن بقية المنتخبات المشاركة في خليجي 23 ، أما النتائج فإن الحظ له دور كبير.



وأكد جلالة الملك أن المستوى الفني الذي ظهر عليه منتخب البحرين لكرة القدم أعادوا لنا الأمل في الكرة البحرينية والمعروف عنها ريادتها في المنطقة، متطلعاً جلالته أن تكون كرة القدم البحرينية متقدمة في المسابقات القادمة.



وقال جلالته، إسمحوا لنا على أي تقصير من جانبنا تجاه الرياضة، وأنا أشيد بالجهود الكبيرة والذاتية التي تبذل من قبل الاتحادات واللاعبين والمساهمات، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق ما نصبو وتصبون إليه لتحقيق النتائج الأفضل، ولكن نتائجكم تدل على أن رغبة الرياضي البحريني في تحقيق انجاز لا تتوقف بالامكانيات ولو أن الامكانيات مطلوبة وتساعد كثيرا، وهذا الذي نجتهد فيه، في ظل هذه الظروف الحالية والتي يعرفها الجميع، ونحاول بالفعل إعطاء الأولوية للشباب والرياضة، فشكراً مرة أخرى على ما قدمتم وأنجزتم، وإن شاء الله نراكم في القريب بإنجازات أكبر، وشكراً .







ع إ ح/خ.أ



بنا 1801 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/01/10 - 31 : 10 PM