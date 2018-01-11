سمو ولي العهد يفتتح مركز (أبحث) في المحرق معتبراً المركز إضافة قيمة للبحث في الثقافة والإرث التاريخي وحفظه في الذاكرة البحرينية المنامة في 10 يناير/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن هوية البحرين الأصيلة تحتفي دوماً بإرثها الثقافي الغني والتي أثرت اتصالها الحيوي بمحيطها لتتبادل المعارف وتكتسب التنوع الذي يضيف لرصيدها الحضاري العريق.





ولدى رعايته بحضور معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، لافتتاح مركز (ابحث) في المحرق، نوه سموه بالجهود الرسمية والأهلية التي تضطلع بهذا الجانب الهام تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه والله ورعاه في إبراز الأوجه الحضارية المشرقة التي عرفت بها مملكة البحرين عبر تاريخها الممتد عبر آلاف السنين، وثمّن سموه الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لإنشاء مركز (أبحث) مما يجسد التواصل الأخوي النبيل بين البلدين الشقيقين والروابط الوثيقة بينهما على كافة الصعد، ويمثل كذلك امتداداً لما تتميز به الكويت الشقيقة من ريادة وسجل مضيء في مجالات الثقافة والأدب والابداع.



وأعرب سموه عن سروره بافتتاح مركز (أبحث) فهو يأتي كإضافة قيمة للمساهمة بالبحث في الثقافة والإرث التاريخي وحفظه في الذاكرة البحرينية، باعتباره مكون مهم في تكوين شخصية وهوية الانسان البحريني، مضيفاً سموه إن الثقافة بكافة مكوناتها تقترن مع جهود التطوير والتنمية، فهي من سمات المجتمعات المتقدمة التي تنجز وتبدع، مؤكداً سموه أن الفرد المثقف الواعي قادر على العطاء بمسؤولية والإسهام في مواصلة النهوض بمجتمعه ليبني على الإنجازات والمكتسبات في مختلف المجالات.



وأشاد سموه بالجهود المشكورة التي تقوم بها معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، لرفد زخم الحراك الثقافي في مملكة البحرين وتعزيز حضوره عبر مختلف المبادرات والأنشطة.



وحضر سموه حفل استقبال بمناسبة الافتتاح في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والفنون بعد جولة في مختلف أقسام المركز شملت مواقع (أبحث) وذاكرة البيت ودار الفن.



وبهذه المناسبة توجّهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالشكر وخالص التقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على دعمه الكريم، وثقته بعمل المجتمع الأهلي وبدوره الفعّال في الارتقاء بالمجتمعات، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على رعايته للافتتاح، وعلى حرصه في أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في رؤية البحرين الاستراتيجيّة لمجتمع يحقق قيم الاستدامة.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1715 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 150 اخر تحديث : 2018/01/10 - 53 : 10 PM