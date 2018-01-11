جلالة الملك يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي المنامة في 10 يناير / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد ، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرخاء والتقدم.



ورحب جلالة الملك المفدى بوزير الدفاع الكويتي، وكلفه بنقل تحياته وتمنياته لصاحب السمو أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق بدوام الازدهار والرفعة.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد نماء وتطور مستمر على كافة الصعد، مشيداً بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في تطوير العلاقات البحرينية - الكويتية وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

وأكد جلالته أن تبادل مثل هذه الزيارات على المستوى الرسمي له دور كبير في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.

من جانبه أعرب معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما يبديه جلالته من حرص واهتمام مستمر بتطوير العلاقات البحرينية - الكويتية بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.



ع إ ح/ع ع



بنا 1649 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 152 اخر تحديث : 2018/01/10 - 13 : 10 PM