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معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد يستعرض مع سفير جمهورية كوريا تطوير سبل التعاون بين البلدين
2018/01/10 - 26 : 07 PM
المنامة في 10 يناير / بنا / أكد معالي الشيخ خليفة بن دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد على ما تشهده العلاقات البحرينية الكورية من تميز وتطلع نحو تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد.


جاء ذلك لدى لقاء معاليه بمكتبه بالديوان اليوم مع سعادة السيد كو هيون مو سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة وأهمية تطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.
من جانبه أعرب سعادة السفير الكوري عن بالغ شكره وتقديره لرئيس ديوان سمو ولي العهد على اهتمامه في دعم العلاقات البحرينية الكورية، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

ع إ ح/ع ع

بنا 1622 جمت 10/01/2018


عدد القراءات : 161         اخر تحديث : 2018/01/10 - 27 : 07 PM
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