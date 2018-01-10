مصر وأمريكا تبحثان تحسين قدرة البلدين على العمل معاً في ساحة المعركة لهزيمة القوات الإرهابية القاهرة في 10 يناير/بنا/ ناقشت كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية اليوم في القاهرة كيفية استفادة تدريبات النجم الساطع العسكرية المشتركة المقبلة من نجاح تدريبات (النجم الساطع 2017) لتحسين قدرة البلدين على العمل معاً في ساحة المعركة لهزيمة القوات الإرهابية.







جاء ذلك في بيان صحفي صدر في القاهرة اليوم بعد الاجتماع الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة للتعاون العسكري حضره كل من قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم، في إطار الاجتماع السنوي للجنة التعاون العسكري، بهدف التخطيط وتنسيق استراتيجية التعاون الأمني بين مصر والولايات المتحدة.



وقال كارم في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع: إن "الإرهاب وداعميه يعرّضان الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي للخطر"، مشيرًا إلى أن هدف الاجتماع هو تعزيز الشراكة والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى لمواجهة هذه التحديات الاستراتيجية معًا.



وأفاد كبير المسؤولين العسكريين والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة في القاهرة اللواء رالف جروفر، أن اجتماع هو دليل واضح على العلاقة الممتدة بين الولايات المتحدة ومصر، قائلاً: "لقد وضعنا معًا مسارًا واضحًا للتعاون الأمني للسنوات المقبلة، وأتطلع إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع مصر".



وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم: إن "الوفد الأمريكي وضع بالتعاون مع نظرائه المصريين خططًا حول أفضل سبل تركيز المساعدات العسكرية الأمريكية فيما يتعلق بالموارد والتدريب المشترك والمناورات الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية الرئيسية".



وأضاف البيان أن الجانبين المصري والأمريكي ناقشا كيفية استفادة تدريبات النجم الساطع العسكرية المشتركة المقبلة من نجاح تدريبات (النجم الساطع 2017) لتحسين قدرة البلدين على العمل معاً في ساحة المعركة لهزيمة القوات الإرهابية.





خ.أ



بنا 1610 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/01/10 - 29 : 07 PM