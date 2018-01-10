لاجئ سوري يحرق نفسه أمام مركز للأمم المتحدة في شمال لبنان طرابلس (لبنان) في 10 يناير/بنا/ أشعل لاجئ سوري النار في نفسه أمام مركز تابع للأمم المتحدة في مدينة طرابلس في شمال لبنان اليوم الاربعاء احتجاجاً على قطع المساعدات عنه رغم حاجته الماسة اليها مع عائلته الفقيرة.







وأشارت أنباء محلية إلى أن زوجة اللاجئ ذكرت أنها زوجها والاب لأربعة أطفال حرق نفسه بسبب المعاناة التي تعانيها الأسرة التي تعيش في حالة فقر شديد مما ترتب على ذلك عدم الأكل والديون المتراكمة عليه، وأن كل السبل قد اغلقت امامه في البحث عن عمل"، مضيفة "سابقاً كنا نعتمد على المساعدات، أما اليوم بعدما أوقفتها الأمم المتحدة عنا منذ نحو أربعة أشهر لم يعد هناك من يعيلنا" لافتة الى أن زوجها "توجه مرات عدة الى مركز اللاجئين لكنهم كانوا يقولون له لقد أغلقنا ولا يوجد لك شيء هنا".



وأصيب اللاجئ السوري الذي نقل الى مستشفى السلام في طرابلس بحروق بالغة "طالت 35 في المئة من جسده"، تقيم العائلة التي فرت من مدينة حلب في شمال سوريا قبل أربعة أعوام في حي شعبي فقير في ضواحي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان.









خ.أ



بنا 1544 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/10 - 24 : 07 PM