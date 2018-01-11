معالي وزير الديوان الملكي: جلالة الملك يوجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار المنامة في 10 يناير/ بنا / أكد معالي وزير الديوان الملكي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الألية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، متمنياً جلالته للجميع دوام التوفيق لخدمة البحرين وأهلها والله الموفق وحده.











ع إ ح/خ.أ



بنا 1534 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 169 اخر تحديث : 2018/01/10 - 40 : 06 PM