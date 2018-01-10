مسؤول أممي كبير..المنظمة الدولية تدعم إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية 2018 طرابلس 10 يناير/بنا/ قالت المنظمة الدولية أنها "ملتزمة بمساعدة ليبيا على تنظيم انتخابات بحلول نهاية العام وإن ما شجعها على ذلك هو المعدل الذي يسجل به الليبيون أسماءهم للتصويت".







جاء ذلك في تصريح لجيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، مشيرا في حديثه إلى أن الأمم المتحدة تأمل في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.



وقال المسؤول الأممي "إن المنظمة الدولية تعتبر الانتخابات هذا العام طريقا لنهاية سلمية وشاملة للمرحلة الانتقالية".



وأضاف للصحفيين في طرابلس بعد الاجتماع مع فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا "الهدف هو هدف ليبي... إنهاء المرحلة الانتقالية بعملية سلمية شاملة تتمخض عن حكومة موحدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي".



وتهدف مساعي الأمم المتحدة التي بدأت في سبتمبر إلى تعديل خطة السلام التي وضعت في ديسمبر كانون الأول 2015 وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات لكنها لم تتمخض حتى الآن عن اتفاق بشأن كيفية التحرك نحو الانتخابات.









خ.أ



بنا 1526 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/01/10 - 33 : 07 PM