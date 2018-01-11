تظاهرات في بلجيكا تدين دعوة الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية الإيراني بروكسل في 10 يناير/بنا/ خرجت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم تظاهرة تجمع أنصار المعارضة الإيرانية مناهضة للنظام في طهران منددة بدعوة الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية الإيراني حيث قالوا "إن الاتحاد الأوروبي فشل في إدانة النظام"، وتأتي هذه التظاهرة بالتزامن استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران.







وعبر المتظاهرون عن استاءهم البالغ حيال الدعوة التي بعثت "برسالة سلبية للشعب الإيراني" الذي كان يتوقع وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه في قضيته العادلة.



وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني وجهت دعوة لوزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف في الآونة الأخيرة.













خ.أ



بنا 1506 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 155 اخر تحديث : 2018/01/10 - 39 : 07 PM