اجتماع لوزراء الخارجية العرب أول فبراير حول القرار الأمريكي بشأن القدس القاهرة في 10 يناير / بنا / أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية عن عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الأول من شهر فبراير المقبل في مقر الأمانة بالقاهرة لبحث التصدي لتداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس.





وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الدول الأعضاء بأنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضي ، والذي نص على إبقاء المجلس في حالة إنعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في يوم الأول من شهر فبراير المقبل وذلك في ضوء ما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في الأردن يوم 6 يناير الجاري.

وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة وكل من جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والأردن الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر.

وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية التي عقدت في 9 ديسمبر الماضي لدراسة سبل التصدي لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس لدولة الإحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ، قرر عقد اجتماع مستأنف له في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة.

كما عقد اجتماع للوفد الوزاري العربي المصغر والذي يضم وزراء خارجية كل من الأردن (رئيسا) ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، وذلك لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس ، كما قرر عقد اجتماع موسع للمجلس الوزاري العربي لبحث الموقف بشأن القدس.



ع ع



بنا 1445 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/01/10 - 27 : 06 PM