وزير شؤون الدفاع يستعرض مع السفير الروسي علاقات التعاون بين البلدين المنامة في 10 يناير/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم ، سعادة السيد فاغيف غاراييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين.

ورحب سعادة وزير شؤون الدفاع بسعادة السفير الروسي ، وتم استعراض علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية ، مشيداً سعادته بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.



حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين ، والسيد فلادمير سميرنوف مستشار في سفارة جمهورية روسيا الاتحادية المعتمدة لدى المملكة.









ل.ب/خ.س



بنا 1106 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/01/10 - 44 : 02 PM