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وزير شؤون الدفاع يستعرض مع السفير الروسي علاقات التعاون بين البلدين
2018/01/10 - 21 : 02 PM
المنامة في 10 يناير/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم ، سعادة السيد فاغيف غاراييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين.
ورحب سعادة وزير شؤون الدفاع بسعادة السفير الروسي ، وتم استعراض علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية ، مشيداً سعادته بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين ، والسيد فلادمير سميرنوف مستشار في سفارة جمهورية روسيا الاتحادية المعتمدة لدى المملكة.




ل.ب/خ.س

بنا 1106 جمت 10/01/2018


عدد القراءات : 18         اخر تحديث : 2018/01/10 - 44 : 02 PM
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