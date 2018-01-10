"الوطنية لحقوق الإنسان" تطلق استبانة تقييم لخدماتها المنامة في 10 يناير /بنا/ أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استبانة تقييم الخدمات المتعلقة بآلية استلام الشكاوى وطلبات المساعدة والتدريب وفق أفضل الممارسات للقواعد المعمول بها من قبل الجهات التي تقدم الخدمات العامة للجمهور.

واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المعتمدة لسنة 2018.



وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهدف من هذه الاستبانة هو كسب المزيد من الثقة وتوطيد العلاقة مع الجمهور من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية، فضلا عن تسهيلها لعميلة جمع المعلومات والاحصاءات ذات الصلة من أجل تحسين وتطوير جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية.



الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى وطلبات المساعدة عن طريق الحضور الشخصي والخط الساخن المجاني (80001144)، وعن طريق الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو تطبيق الهواتف الذكية (NIHR Bahrain).





خ ب ف/خ.س



بنا 1031 جمت 10/01/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/01/10 - 41 : 02 PM